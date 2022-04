Salah Abdeslam, de enige overlevende verdachte van de jihadistische aanslagen in Parijs in november 2015, heeft vrijdag in de rechtbank in Parijs zijn excuses aan "alle slachtoffers" aangeboden. Dat deed hij aan het eind van zijn getuigenverklaring, die drie dagen duurde.

In de rechtbank vroeg Abdeslam de slachtoffers om vergiffenis. "Ik wil mijn medeleven betuigen en mijn excuses aanbieden aan alle slachtoffers", aldus de 32-jarige man. "Ik weet dat haat blijvend is. Ik vraag jullie vandaag om mij met mate te haten."

Abdeslam gaf donderdag in de rechtbank al aan dat hij zich pas op het laatste moment bedacht en zijn bomgordel bewust niet tot ontploffing bracht. Hierdoor overleefde hij de aanslagen wel en de andere plegers niet. Eerder werd gesuggereerd dat de bomgordel niet werkte.

Medeverdachte Mohamed Abrini vertelde woensdag dat Abdeslam op zijn kop had gekregen van een organisator van de aanslagen toen bleek dat hij zichzelf niet had opgeblazen. In de nasleep van de aanslagen was Abdeslam gevraagd waarom hij geen aansteker of sigaret had gebruikt om zijn bomgordel af te laten gaan. Volgens Abrini durfde Abdeslam de aanslag niet te plegen.

Twintig verdachten worden voor aanslagen vervolgd

In de rechtbank in Parijs staan in totaal twintig verdachten voor de aanslagen terecht. Abdeslam is de enige die direct wordt beschuldigd van moord, poging tot moord en gijzeling. Tijdens het proces beantwoorden de verdachten vragen over onder meer de herkomst van de wapens en het plannen van de aanslagen.

De jihadistische aanslagen vonden in november plaats in de Franse hoofdstad en waren gericht op onder meer concertzaal Bataclan en stadion Stade de France. Er vielen in totaal 130 doden en honderden gewonden bij de aanslagen.

Er werd op slachtoffers geschoten en er werden bomgordels tot ontploffing gebracht. Abdeslam sloeg als enige overlevende op de vlucht en werd in maart 2016 opgepakt in het Belgische Molenbeek.