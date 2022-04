Bij een busongeluk in het bergachtige oosten van Zimbabwe zijn vrijdagochtend 35 mensen om het leven gekomen. De bus was onderweg naar een paasbedevaart. Er zaten in totaal 106 gelovigen in het voertuig, dat te zwaar beladen zou zijn geweest.

De bus raakte volgens de lokale politie van een bochtige weg bij Chimanimani en stortte in een diep ravijn, schrijft persbureau AP. De crash vond plaats in de buurt van het district Chipinge in de oostelijke provincie Manicaland, meldt de staatsomroep ZBC. Hoe het met de overige inzittenden is, is niet bekend.

De bus vervoerde leden van de Zion Christian Church, een lokale geloofsgroep die regelmatig bedevaarten organiseert. Die worden door duizenden mensen bezocht.

Busongelukken komen vaak voor in het Zuid-Afrikaanse land. Chauffeurs laten vaak te veel mensen toe in hun bussen en rijden regelmatig te hard. De slechte staat van de wegen in Zimbabwe is ook een oorzaak van de grote hoeveelheid ongevallen.

De wegen in Zimbabwe zijn bijzonder druk tijdens de paasperiode. Het land is grotendeels christelijk.