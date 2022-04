Bij de Al Aqsamoskee in Jeruzalem, een voor moslims en joden belangrijke en heilige plek, is vrijdagochtend een botsing geweest tussen de Israëlische politie en een groep Palestijnen. Medici zeggen tegen persbureau AP dat ten minste 152 Palestijnen gewond zijn geraakt. Andere media spreken van nog meer gewonden.

De islamitische organisatie die de moskee beheert, zegt dat de Israëlische politie vóór zonsopgang optrad toen ongeveer 12.000 gelovigen zich bij de moskee verzamelden voor het vroege ochtendgebed tijdens de heilige maand ramadan.

Israël zegt dat de politie is binnengekomen om rotsen en stenen te verwijderen die door Palestijnen waren verzameld voor gewelddadige doeleinden. Drie politieagenten raakten gewond.

Op video's die online circuleren is volgens het persbureau te zien dat Palestijnen met stenen gooien en dat de politie traangas en verdovingsgranaten afvuurt. Andere video's tonen gelovigen die zichzelf barricaderen in de moskee. De gewonden zijn afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving.

Geweld tussen Israël en de Palestijnen laait op tijdens ramadan

Israël bezette de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook in 1967. De Palestijnen willen in die gebieden een onafhankelijke staat vestigen, maar besprekingen daarover liggen in de ijskast.

De laatste weken is er sprake van een golf van geweld in het gebied. De afgelopen weken kwamen veertien Israëliërs om het leven bij vier aanslagen in het land. Intussen zijn er ook al 36 Palestijnen om het leven gekomen.

De spanningen lijken verband te houden met de ramadan, want ieder jaar worden de spanningen groter tijdens de vastenmaand.

Vorig jaar was de Al Aqsamoskee ook het toneel van verschillende rellen, die begonnen naar aanleiding van de uitzetting van Palestijnen uit hun woningen in een wijk in Oost-Jeruzalem.

De moskee, die na Mekka en Medina de belangrijkste plek is voor moslims, ligt in het oostelijke gedeelte van Jeruzalem. Dat is in de ogen van de Palestijnen 'hun' gebied. Het maakt de moskee tot een plek waar geweld vaak op de loer ligt.