Het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot, de Moskva, is gezonken. Dat bevestigt het Russische ministerie van Defensie donderdagavond.

Het ministerie zegt dat de raketkruiser tijdens een bergingsoperatie in stormachtig weer is vergaan. Al Jazeera meldde eerder al op basis van lokale bronnen dat het schip zou zijn gekapseisd.

Donderdag meldden de Oekraïense gouverneur in Odesa en Oekraïense media dat de Moskva door zogenoemde Neptune-kruisraketten was geraakt. Deze bewering is niet onafhankelijk geverifieerd. Rusland zegt niets over een eventuele aanval en zegt enkel dat munitie op het schip is ontploft.

De ruim vijfhonderd bemanningsleden van het oorlogsschip uit het Sovjettijdperk waren al voor de sleep geëvacueerd, aldus het ministerie.

Belangrijkste oorlogsschip in Zwarte Zee

De Moskva was het belangrijkste oorlogsschip dat Rusland heeft ingezet in de Zwarte Zee. Er zou aan boord plaats zijn voor ruim vijfhonderd bemanningsleden.

Het schip werd in de jaren tachtig in gebruik genomen door de Russische marine, nadat het in het Sovjettijdperk was gebouwd in de Oekraïense stad Mykolaiv. De Moskva werd onder meer ingezet bij het conflict in Syrië.

Het schip werd aan het begin van de Russische invasie van Oekraïne gebruikt om Slangeneiland te veroveren. Daar werd het door Oekraïense soldaten begroet met de inmiddels bekende opmerking "Russisch oorlogsschip, rot op".