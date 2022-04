Nederlandse reizigers die naar Suriname willen hoeven vanaf 1 mei geen visum meer aan te vragen. Op die manier hoopt de Surinaamse regering het toerisme in het land te stimuleren. Wel moeten reizigers nog 50 euro betalen om het land binnen te komen.

De afschaffing van de visumplicht geldt ook voor enkele andere landen, waaronder België, Frankrijk, Engeland, Aruba, Curaçao, Rusland, China, de Verenigde Staten en Canada. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken sluit niet uit dat er uiteindelijk nog meer landen bij de groep van niet-visumplichtige landen komen.

Met de afschaffing van de visumplicht hoopt Suriname het toerisme in het land te stimuleren. Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor het land. Bovendien komen de meeste toeristen in Suriname uit Nederland.

Het extra geld is hard nodig, omdat de regering nog een zware schuldenlast moet betalen die de vorige regering van toenmalig president Desi Bouterse heeft achtergelaten. Bovendien heeft het land, net als veel andere landen in de wereld, last van de prijsstijging van producten, die onder andere het gevolg is van de oorlog in Oekraïne.

Ook drukken de maatregelen die Suriname heeft moeten doorvoeren om financiële steun van het Internationaal Monetair Fonds te krijgen zwaar op de samenleving.