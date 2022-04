Het Israëlische leger heeft donderdag opnieuw drie Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever gedood. De laatste weken laait het geweld tussen Israël en de Palestijnen weer op, zoals wel vaker gebeurt rondom de ramadanmaand. NU.nl legt uit wat er aan de hand is.

Allereerst, hoe zat het ook alweer met het Israëlisch-Palestijns conflict? Dat ontstond toen het Ottomaanse Rijk na de Eerste Wereldoorlog werd verslagen en het Verenigd Koninkrijk zeggenschap kreeg over het gebied dat nu Israël heet. De Britten beloofden een "nationaal thuis" aan het joodse volk, terwijl er op dat moment een Arabische meerderheid in het gebied woonde.

Spanningen tussen beide bevolkingsgroepen liepen hoog op, toen de roep om een joodse staat luider werd na de verschrikkingen van de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit leidde ertoe dat joden in 1948 de staat Israël uitriepen, ondanks pogingen van de Verenigde Naties om het gebied te verdelen tussen de joden en Arabieren.

Het uitroepen van de staat Israël werd gevolgd door een oorlog tussen de Israëliërs en de Palestijnen, zoals de Arabieren die een eigen staat nastreven heten. Dat mondde uit in een regionale oorlog, die in 1967 eindigde met een overwinning van het Israëlische leger op een coalitie van Arabische landen.

Hierop sloegen 700.000 Palestijnen op de vlucht. De meesten van hen kwamen terecht op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, toen nog gebieden van Jordanië en Egypte. Die gebieden werden in datzelfde jaar door Israël ingenomen. Sindsdien zijn deze Palestijnse Gebieden door Israël bezet.

In de halve eeuw daarna volgden meerdere oorlogen tussen Israël en Arabische landen. Ook waren er twee zogeheten intifada's, grote Palestijnse volksopstanden in de door Israël bezette gebieden. In 2006 en 2021 vonden er Israëlische invasies in de Gazastrook plaats.

Geweld laait jaarlijks op tijdens de ramadan

Jaarlijks laait het geweld op rondom de islamitische vastenmaand ramadan. Een direct verband tussen het geweld en de heilige vastenmaand lijkt er niet te zijn. Meestal werkt de ramadan wel als olie op het vuur van langer lopende spanningen in Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever, zoals huisuitzettingen van Palestijnse inwoners door de Israëliërs of aanslagen door Palestijnen.

Bovendien bezoeken tijdens de ramadan duizenden moslims de Al Aqsamoskee, die gelegen is op wat joden de Tempelberg noemen. De moskee, na Mekka en Medina de belangrijkste plek voor moslims, ligt in het oostelijke gedeelte van Jeruzalem, wat in de ogen van de Palestijnen 'hun' gebied is. Het maakt de moskee tot een plek waar geweld altijd op de loer ligt.

Vorig jaar leidde dit zelfs tot een Israëlische inval in de Gazastrook, waar onder meer de radicale Palestijnse beweging Hamas actief is. Ook dit jaar is de veiligheidssituatie in de Palestijnse Gebieden gespannen uit angst voor geweld tussen Israël en de Palestijnse Gebieden.

De afgelopen weken kwamen al veertien Israëliërs om het leven bij vier aanslagen in het land. Intussen zijn er ook al 36 Palestijnen om het leven gekomen. In het geval van de drie doden op donderdag ging het volgens het Israëlische leger om terroristen.

De Palestijnen wijten volgens persbureau Al Jazeera de opleving in het geweld aan het Israëlische beleid tegen Palestijnse inwoners en aan de decennialange bezetting van de Palestijnse Gebieden.