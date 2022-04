Het Verenigd Koninkrijk gaat sommige asielzoekers naar Rwanda sturen. Daar krijgen ze opvang en gaan ze het proces in om asiel aan te vragen in het Oost-Afrikaanse land. Een akkoord hierover is donderdag getekend in de Rwandese hoofdstad Kigali.

Het plan zal in eerste instantie worden getest op alleenreizende mannen die na 1 januari van dit jaar het VK binnenkwamen in bootjes of verstopt in vrachtwagens. Het gaat zo'n 120 miljoen pond (144 miljoen euro) kosten. De exacte details worden later bekendgemaakt.

De Britten willen de illegale immigratie hiermee inperken. De aanpak maakt deel uit van bredere maatregelen om migratie via het Kanaal tegen te gaan. Zo gaat de marine in het Kanaal patrouilleren om bootjes met vluchtelingen aan te houden.

De maatregelen zijn deels bedoeld om mensen af te schrikken de gevaarlijke reis te ondernemen. "De mogelijkheid om naar Rwanda te worden gestuurd zal veel mensen afschrikken", aldus de Britse premier Boris Johnson. Volgens de regeringsleider is het ook een klap voor mensenhandelaren die veel geld verdienen met het illegaal vervoeren van mensen van Frankrijk naar Engeland. "Mensen kunnen beter op een legale manier asiel aanvragen."

Johnson denkt dat er nog rechtszaken over het akkoord met Rwanda komen. "Maar wij denken dat we hiermee geen enkel internationaal verdrag schenden."

VN-organisatie steunt het plan niet

Het baart VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zorgen dat een land asielzoekers naar een ander land wil sturen. "UNHCR steunt het uitbesteden van asielverplichtingen niet. Hier valt het wegsturen van asielzoekers en vluchtelingen naar andere landen ook onder, zeker als hun rechten niet voldoende worden gewaarborgd", aldus de organisatie tegen The Guardian.

De Britse minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken is naar Rwanda gereisd, waar ze meer details zal geven over het plan, onder meer over de vraag waar mensen moeten gaan verblijven. De Rwandese minister Vincent Biruta laat weten dat er afspraken zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat mensen worden "beschermd, gerespecteerd en gesteund bij hun ambities". Ze krijgen de kans om zich definitief in Rwanda te vestigen, als ze dat willen.

Oppositiepartij Labour noemt het een "onwerkbare en onethische" aanpak van het vluchtelingenprobleem. Het moet nog duidelijk worden in hoeverre de Britten toezien op de leefomstandigheden in Rwanda.

Er is veel kritiek op het plan vooral omdat Rwanda het niet zo nauw neemt met de mensenrechten. Niet alleen is zijn er zorgen geuit door de VN, ook de Britse regering zelf zei vorig jaar nog veel zorgen te hebben over de 'beperkingen van burger- en politieke rechten en persvrijheid in Rwanda.