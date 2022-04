De enige nog levende verdachte van de bloedige aanslagen in Parijs in november 2015, Salah Abdeslam, heeft in de rechtbank gezegd dat hij op het laatste moment van gedachten veranderde.

De 32-jarige Fransman zei woensdag dat hij zijn bomgordel bewust niet tot ontploffing had gebracht in een café in de Franse hoofdstad, terwijl dat wel zijn taak was.

"Mijn opdracht was om naar een café in het achttiende arrondissement in Parijs te gaan", getuigde de belangrijkste verdachte in het proces rondom de aanslagen woensdag. "Daar aangekomen bestelde ik een drankje, keek ik naar de mensen om mij heen en besloot ik: nee, ik doe het niet", aldus Abdeslam. Eerder werd nog gesuggereerd dat zijn bomgordel niet zou hebben gewerkt.

De bekentenis van de verdachte weerklonk volgens de Franse krant Le Monde "als een donderslag in de rechtszaal". Tot nu toe hield Abdeslam zich grotendeels stil tijdens het proces dat in september vorig jaar begon.

Verdachte dacht dat hij naar Syrië zou gaan

Tijdens zijn getuigenis vertelde hij ook pas twee dagen voor de aanslagen op de hoogte te zijn gebracht van de plannen. Dat gebeurde in het Belgische Charleroi, waar het brein achter de aanslagen, Abdelhamid Abaaoud, hem inlichtte. Abdeslam zei "geschokt" te zijn, maar werd ertoe overgehaald mee te doen. Eerder dacht hij dat hij naar Syrië gezonden zou worden.

Medeverdachte Mohamed Abrini vertelde woensdag dat Abdeslam op zijn kop had gekregen van een organisator van de aanslagen toen bleek dat hij zichzelf niet had opgeblazen. In de nasleep van de aanslagen was Abdeslam gevraagd waarom hij geen aansteker of sigaret had gebruikt om zijn bomgordel af te laten gaan. Volgens Abrini durfde Abdeslam de aanslag niet te plegen.

Bij de aanslagen in Parijs kwamen 130 mensen om het leven. Er staan 20 mensen terecht, van wie alleen Abdeslam direct betrokken was bij de aanslagen. De rest hielp hem of andere aanslagplegers met bijvoorbeeld onderdak of een autorit.