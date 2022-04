De politie van Grand Rapids in de Amerikaanse staat Michigan heeft woensdag beelden vrijgegeven waarop te zien is dat Patrick Lyoya, een 26-jarige zwarte man, wordt doodgeschoten door een witte politieagent.

Op de video is te zien dat de agent de auto van Lyoya aanhoudt omdat de kentekenplaat niet bij zijn auto hoort. Lyoya stapt uit voordat de agent bij het voertuig is. De agent geeft hem opdracht om weer in de auto te stappen, maar hij weigert.

Dan vraagt de agent de geboren Congolees of hij Engels spreekt. Ook vraagt hij om zijn rijbewijs. Kort daarna begint een achtervolging te voet. Het komt tot een worsteling waarbij de agent zijn taser inzet en Lyoya probeert hem dat stroomstootwapen afhandig te maken.

Politie gaf beelden vrij na demonstratie

Volgens politiechef Eric Winstrom duurt het gevecht ongeveer 90 seconden. Op het laatst zit de agent bovenop Lyoya en probeert hij tot twee keer toe de taser te activeren. "De taser maakte geen contact", zei Winstrom woensdag. "En meneer Lyoya werd in het hoofd geschoten. Dat is de enige informatie die ik heb."

Patrick Lyoya overleed ter plaatse. De politie besloot de beelden vrij te geven nadat meer dan honderd mensen dinsdagavond bij het stadhuis van Grand Rapids demonstreerden en leuzen scandeerden als "Black lives matter" en "No justice, no peace."

Winstrom zei vorige week dat hij Peter Lyoya, de vader van het slachtoffer, had ontmoet en dat ze allebei hadden gehuild. "Als vader voel ik het. ... Het is hartverscheurend", zei de politiechef tegen een lokaal televisiestation.

Eric Winstrom werd in maart politiechef in Grand Rapids. "Omdat ik de laatste 20 jaar in Chicago heb gewerkt, heb ik veel schietpartijen met de politie meegemaakt, dus ik heb hier veel ervaring mee", zegt hij. "Ik hoopte dat ik die ervaring hier nooit nodig zou hebben."

Besluit over vervolging agent komt niet op korte termijn

De vrijgegeven videobeelden zijn gemaakt door Lyoya's passagier, de bodycam van de agent, diens dienstauto en een deurbelcamera. Officier van justitie Chris Becker moet besluiten of de agent zal worden vervolgd.

"Hoewel de video's die vandaag zijn vrijgegeven een belangrijk stuk bewijs zijn, zijn ze niet al het bewijs", zei Becker. Hij voegde eraan toe dat het publiek geen snelle beslissing hoeft te verwachten. De agent die het dodelijke schot loste, is tijdens het onderzoek met betaald verlof. Zijn naam is niet genoemd.