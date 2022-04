De politie heeft de verdachte van de schietpartij van dinsdag in een metrostation van het stadsdeel Brooklyn opgepakt, melden bronnen aan NBC New York en CNN. De 62-jarige Frank James werd woensdag aangehouden in het centrum van de stad New York.

James, die dakloos is, zou na de schietpartij nog uren in de metro hebben gezeten. Woensdag werd hij na een tip door agenten gezien in het centrum van New York. Er was een beloning van 50.000 dollar uitgeloofd voor de informatie die tot James' arrestatie zou leiden.

James wordt op dit moment door de politie verhoord. Mogelijk komt de politie van New York snel met meer informatie.

De schutter hulde dinsdag een metrostel in rook nadat hij een gasmasker had opgezet. Daarna begon hij te schieten in de metro, die arriveerde op het station 36th Street nabij Sunset Park in Brooklyn. Zeker 10 personen werden geraakt door een kogel en in totaal 23 personen raakten gewond, maar niemand is in levensgevaar. Volgens de politie loste de schutter in totaal 33 schoten.

59 Paniek na schietpartij in metro New York

Wapens gevonden in metrostation

Detectives vonden dinsdag in het metrostation een creditcard waarmee op twee uur rijden van Brooklyn een vrachtwagen was gehuurd die volgens de politie "in verband staat" met de schietpartij. De vrachtwagen werd dinsdag in de loop van de dag gevonden langs een drukke weg in Brooklyn. De politie vond de sleutels van het voertuig op de grond in het metrostation.

De politie vond later in het metrostation ook een halfautomatisch wapen (9 mm), lege kogelmagazijnen, een bijl en benzine.

Het motief van de schietpartij is nog altijd niet duidelijk. De autoriteiten gaan niet uit van een terroristisch motief, maar sluiten op dit moment nog niets uit.