De politie heeft de verdachte van de schietpartij in een metrostation in New York van dinsdag opgepakt, melden de plaatselijke autoriteiten. De 62-jarige Frank James werd woensdag aangehouden in het centrum van New York en zal worden vervolgd voor de schietpartij.

James, die dakloos is, werd woensdag na een tip door agenten gezien in het centrum van New York. Hij verzette zich niet bij zijn arrestatie. Er was een beloning van 50.000 dollar (bijna 46.000 euro) uitgeloofd voor de informatie die tot James' arrestatie zou leiden.

James wordt op dit moment door de politie verhoord. Volgens de autoriteiten was hij een bekende van de politie en werd hij twaalf keer eerder opgepakt. Het motief van de schietpartij is nog altijd niet duidelijk. De autoriteiten gaan niet uit van een terroristisch motief, maar sluiten op dit moment niets uit.

De man kan meerdere aanklachten tegemoetzien, waaronder het gebruik van een gevaarlijk wapen om dood en verwondingen te veroorzaken, liet de openbaar aanklager van New York weten. James riskeert bij een veroordeling een levenslange gevangenisstraf.

Schutter loste tientallen kogels in metro

De schutter hulde dinsdag een metrostel in rook nadat hij een gasmasker had opgezet. Daarna begon hij te schieten in de metro, die arriveerde op het station 36th Street nabij Sunset Park in het stadsdeel Brooklyn.

Zeker tien personen werden geraakt door een kogel en in totaal 23 personen raakten gewond, maar geen van hen is in levensgevaar. Volgens de politie loste de schutter in totaal 33 schoten.

Na de schietpartij opende de politie een klopjacht, maar lange tijd was de identiteit van de schutter niet duidelijk. Mogelijk werkten de camera's op het station niet, berichtte de BBC woensdag. James werd dinsdagmiddag (lokale tijd) door de politie gezien als een person of interest, woensdag werd hij officieel aangemerkt als verdachte.

59 Paniek na schietpartij in metro New York

Wapens gevonden in metrostation

De politie kwam de 62-jarige man op het spoor doordat zijn creditcard, wapens en de sleutels van een bestelbus werden gevonden op het perron. De bestelbus werd dinsdag in de namiddag aangetroffen. Het voertuig was gehuurd op naam van James. In het busje lagen spullen en kleding van de man.

De verdachte heeft naar eigen zeggen een psychische aandoening. Hij woonde in de Amerikaanse staat Michigan, maar vertrok recent naar de oostkust. Op sociale media laat James zien hoe 'woedend' hij is. Hij zegt het niet eens te zijn met het Amerikaanse systeem voor geestelijke gezondheidszorg. Ook heeft hij Eric Adams, de burgemeester van New York, bedreigd. Sindsdien krijgt Adams extra beveiliging.