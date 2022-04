De Amerikaan Frank R. James wordt verdacht van de schietpartij in een metro in New York. Daarbij raakten dinsdagochtend (lokale tijd) zeker 23 mensen gewond. Dit weten we nu over deze zaak.

De gemaskerde schutter liet een rookbom afgaan in een metrotrein, waarna hij begon te schieten. Het gebeurde om 8.30 uur, tijdens de ochtendspits. Het was dus erg druk in de metro. Volgens de politie loste de schutter in totaal 33 schoten, waarbij zeker 23 mensen gewond raakten, onder wie drie kinderen. Niemand raakte levensgeveaarlijk gewond. De politie vond later in het metrostation naast het wapen, lege kogelhulzen, een bijl en benzine. Pas toen de metro op de volgende halte was (36th Street, nabij Sunset Park in Brooklyn) konden mensen vluchten.

De politie kwam de 62-jarige man op het spoor doordat zijn creditcard, wapens en de sleutels van een bestelbus werden gevonden op het perron. De bestelbus werd dinsdag in de namiddag aangetroffen. Het voertuig was gehuurd op naam van Frank James. In het busje lagen spullen en kleding van de man. Over een motief is nog niets duidelijk, maar de politie gaat niet uit van een terroristische daad. Eerder werd gesproken van een 'person of interest', maar een dag later werd hij als verdachte aangemerkt.

De verdachte heeft naar eigen zeggen een psychische aandoening. Hij woonde in Michigan, maar vertrok recent naar de oostkust. Op sociale media laat Frank James zien hoe 'woedend' hij is. Hij zegt het niet eens te zijn met het Amerikaanse systeem voor mentale gezondheidszorg. Ook heeft hij Eric Adams, de burgemeester van New York, bedreigd. Sindsdien krijgt Adams extra beveiliging.

De politie is een klopjacht begonnen naar James en doorzoekt onder meer de metrotunnels. De schutter is direct na de schietpartij gevlucht en nog steeds spoorloos. Het metroverkeer in de omgeving ligt stil en de politie adviseert inwoners om metrostations te vermijden. Alle scholen in de buurt zijn uit voorzorg gesloten. Er wacht een beloning van 50.000 dollar (ruim 46.000 euro) voor de tip die leidt tot de arrestatie van James.