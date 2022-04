IS-aanhanger Ali Harbi Ali (26) heeft woensdag een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen voor het doodsteken van de Britse politicus David Amess. Dat meldt Sky News. Het fatale incident vond in oktober vorig jaar plaats in een kerk in Leigh-on-Sea, een dorp zo'n 60 kilometer ten oosten van Londen

Harbi Ali werd maandag al schuldig bevonden aan de moord. Hij hield gedurende het hele proces vol onschuldig te zijn. Kort na zijn aanhouding op 15 oktober zei Harbi Ali dat hij een terroristisch motief had, zo is te zien op beelden die de politie heeft vrijgegeven.

Amess voerde op het moment van het incident een-op-eengesprekken met zijn kiezers. Een assistent van de politicus heeft verklaard dat Harbi Ali opstond en "sorry" zei, waarna hij een mes pakte.

Harbi Ali zou het 69-jarige parlementslid meer dan twintig keer hebben gestoken. Amess werd ter plekke behandeld aan zijn verwondingen, maar de inzet van de hulpdiensten mocht niet baten.

Amess zat sinds 1983 in het Britse parlement namens de Conservatieve Partij. Hij is het tweede parlementslid in vijf jaar tijd dat is gedood in het eigen kiesdistrict, na Jo Cox van Labour in 2016. Een andere Labour-parlementariër, Stephen Timms, werd in 2010 meerdere keren gestoken, maar overleefde de aanval.