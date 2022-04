Het dodental als gevolg van aardverschuivingen en overstromingen in de Filipijnen is woensdag gestegen tot 58, blijkt uit officiële tellingen. De omstandigheden zijn veroorzaakt door de tropische storm Megi, tot nu toe de zwaarste die dit jaar de Zuidoost-Aziatische archipel heeft getroffen.

De meeste doden vielen in de centrale provincie Leyte, waar een reeks aardverschuivingen gemeenschappen heeft verwoest. Reddingswerkers zoeken in de door regen en lawines getroffen dorpen nog naar lichamen. Het dodental zal naar verwachting nog oplopen.

Sinds de storm afgelopen weekend de Filipijnen naderde, zijn meer dan 42.000 inwoners op de vlucht geslagen. Tot dusver zijn er tweehonderd gewonden geteld.

Volgens het landelijke weerstation is de storm inmiddels overgedreven. Wel is er nog kans op regen en aardverschuivingen, waar met name reddingswerkers rekening mee moeten houden.

De Filipijnen kampen jaarlijks met zo'n twintig tropische stormen. In december raasde storm Rai over, waardoor 405 mensen overleden.