De politie van New York zoekt de 62-jarige Frank James in verband met de schietpartij van dinsdag in een metrostation in het stadsdeel Brooklyn. Zeker 10 personen werden geraakt door een kogel en in totaal 29 personen raakten gewond.

Er wordt onderzocht of deze person of interest betrokken was bij de schietpartij of zelfs de schutter was. De politie vermoedt niet dat de schutter uit terroristische motieven heeft gehandeld. Er wacht een beloning van 50.000 dollar (ruim 46.000 euro) voor wie de informatie verschaft die tot James' arrestatie leidt.

Uit posts van de gezochte man maakt de politie op dat hij dakloos is. Detectives vonden ter plaatse een creditcard waarmee op twee uur rijden van Brooklyn een vrachtwagen was gehuurd die volgens de politie "in verband staat" met de schietpartij.

De vrachtwagen werd dinsdag in de loop van de dag gevonden langs een drukke weg in Brooklyn. De politie vond de sleutels van het voertuig op de grond in het metrostation.

Schutter zette gasmasker op en hulde metrostel in rook

De schutter hulde dinsdag een metrostel in rook nadat hij een gasmasker had opgezet. Daarna begon hij te schieten in de metro, die arriveerde op het station 36th Street nabij Sunset Park in Brooklyn. Ook op het perron zijn mensen geraakt.

Volgens de politie loste de schutter in totaal 33 schoten. Van de 29 gewonden is niemand in levensgevaar. De politie vond later in het metrostation ook een halfautomatisch wapen (9 mm), lege kogelmagazijnen, een bijl en benzine.