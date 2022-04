Ondanks een geldboete voor het overtreden van de coronaregels komt de positie van de Britse premier Boris Johnson voorlopig niet in gevaar. De grootste critici van Johnson in zijn eigen Conservatieve partij vinden het nu niet het moment om hun leider van de troon te stoten. Zij wijzen op de oorlog in Oekraïne en willen de regering niet in gevaar brengen.

Twee van de felste interne criticasters hebben hun steun uitgesproken voor de regeringsleider. "Het zou op dit moment niet juist zijn om de premier te verwijderen", zei de leider van de Schotse conservatieven, Douglas Ross. Hij had eerder zijn vertrouwen in Johnson ingetrokken vanwege de affaire rond feestjes met de premier in coronatijd. Ross noemde het nu belangrijk om eensgezind te blijven tegenover de Russische agressie.

De conservatieve parlementariër Roger Gale, die als eerste Johnson had opgeroepen af te treden, legde een soortgelijke verklaring af. Er zal een tijd komen dat de premier zich zal moeten verantwoorden voor wat hij verkeerd heeft gedaan, aldus Gale. "Dat moment is niet nu. Maar ik denk niet dat de premier ons naar de volgende verkiezingen zal leiden."

Eerder op de dag was bekend geworden dat niet alleen Johnson is beboet, maar ook minister van Financiën Rishi Sunak en Johnsons echtgenote Carrie. Verder krijgen tientallen regeringsmedewerkers een boete.

De positie van Johnson kwam eerder dit jaar zwaar onder druk te staan door het zogenoemde 'partygate'-schandaal. Oppositieleider Keir Starmer van de Labour-partij riep na de bekendmaking van de boetes opnieuw op tot Johnsons vertrek. Hij vindt dat ook Sunak zijn ontslag moet indienen.