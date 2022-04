Er zijn dinsdag zeker zestien gewonden gevallen nadat schoten werden gelost in een metrostation in New York. Dat melden lokale media op basis van bronnen binnen de plaatselijke brandweer. Acht van de gewonden zouden zijn neergeschoten.

De schoten zouden rond 8.30 uur (plaatselijke tijd) zijn gelost op een van de perrons van het 36th Street-metrostation in het stadsdeel Brooklyn. Op dat moment was het ochtendspits in de Amerikaanse miljoenenstad.

Verschillende media melden dat een tot nu toe voortvluchtige man schoten zou hebben afgevuurd in een rijdende metro tussen twee stations. De verdachte zou ook rookgranaten hebben ontstoken. Toen de metro aankwam op het 36th Street-metrostation, stond het voertuig volgens ooggetuigen vol rook.

Volgens CNN zouden acht personen zijn neergeschoten. Een aantal anderen zou gewond zijn geraakt door een ontploft explosief, meldt ABC7 NY. De ontploffing is nog niet officieel bevestigd.

Zestien personen zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het is onbekend hoe ze eraan toe zijn.

De politie is op zoek naar een man met een gasmasker en een oranje veiligheidshesje. Ze vermoedt dat het om één dader gaat. Agenten doorzoeken onder meer metrotunnels. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De brandweer meldde ook explosieven te hebben aangetroffen, maar die stonden volgens de politie niet op scherp.

36 Gewonden na schietpartij in metro New York

Metroverkeer stilgelegd

Op foto's van ooggetuigen zijn gewonden te zien. Ook ligt er bloed op het perron. Sommige gewonden zouden per metro naar andere stations zijn gevlucht, meldt NBC New York.

Het metroverkeer in de omgeving van het station ligt stil. De politie adviseert mensen om de omgeving van het metrostation te mijden. Alle scholen in de buurt zijn uit voorzorg op slot gegaan.

De Amerikaanse president Joe Biden is op de hoogte gesteld van de situatie, meldt Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki.

Hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het metrostation in New York. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het metrostation in New York. Foto: AFP

Aantal schietpartijen in New York neemt toe

In 2022 is een stijgende lijn te zien in het aantal schietincidenten in New York. Tot 3 april ging het om 296 schietpartijen in de miljoenenstad dit jaar, tegen 260 het jaar ervoor.

De New Yorkse burgemeester Eric Adams beloofde bij zijn aantreden in januari prioriteit te geven aan het terugdringen van vuurwapengeweld. De voormalige politieagent volgt het incident in de metro op afstand vanwege een coronabesmetting.