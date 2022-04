Er zijn dinsdag zeker dertien gewonden gevallen nadat schoten werden gelost in een metrostation in New York. Dat melden lokale media op basis van bronnen binnen de plaatselijke brandweer. Vijf van de gewonden zouden zijn neergeschoten.

De schoten zouden rond 8.30 uur plaatselijke tijd zijn afgevuurd op een van de perrons van het het 36th Street metrostation in de wijk Brooklyn. Op dat moment was het ochtendspits in de Amerikaanse miljoenenstad.

Volgens The New York Times zouden er vijf personen zijn neergeschoten. Een aantal anderen zou gewond zijn geraakt door een ontploft explosief, meldt ABC7 NY.

Dertien personen zouden zijn vervoerd naar het ziekenhuis, meldt CNN. Het is onbekend hoe ze eraan toe zijn.

De politie zoekt een man met een gasmasker en een oranje vest. Ze vermoeden dat het om één dader gaat.

Agenten doorzoeken onder meer metrotunnels. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig.

Sommige gewonden per metro gevlucht

Op foto's van ooggetuigen zijn gewonden te zien. Ook ligt er bloed op het perron. Sommige gewonden zouden per metro naar andere stations zijn gevlucht, meldt NBC New York.

Er zou rook in met metrostation hangen. Dat zou komen door een rookgranaat. Het metroverkeer ligt stil. De politie adviseert mensen om de omgeving van het metrostation te mijden.

De brandweer meldt explosieven te hebben aangetroffen. Volgens de politie stonden die niet op scherp.