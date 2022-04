De Britse premier Boris Johnson heeft een boete gekregen voor het overtreden van de coronaregels, meldt de Britse regering dinsdag. Ook minister Rishi Sunak van Financiën en Johnsons echtgenote Carrie krijgen een boete.

Eerder op de dag werd al duidelijk dat het aantal coronaboetes voor overheidspersoneel was opgelopen van twintig naar meer dan vijftig. Nu blijkt dat ook Johnson een van die beboete personen is.

Het gaat om regeringsmedewerkers die aanwezig waren op bijeenkomsten in de ambtswoning aan Downing Street en kantoren van de Britse premier ten tijde van de coronacrisis. Beelden van de feestjes zorgden voor veel verontwaardiging onder de Britten, omdat het juist deze bestuurders waren die de beperkingen hadden opgelegd. Het schandaal heeft de naam 'partygate' gekregen.

De namen van de andere beboete regeringsmedewerkers en de hoogte van de boete zijn niet bekendgemaakt. Voor het deelnemen aan een bijeenkomst met meer dan vijftien mensen stond op het moment van de bijeenkomsten een boete van 800 pond (ruim 950 euro).

Onderzoek naar 'partygate' gaat door

Het onderzoek naar 'partygate' gaat ondertussen door. De politie zegt momenteel twaalf bijeenkomsten in de ambtswoning van de premier in Londen te onderzoeken. Ook laat de politie weten dat ze nog een "aanzienlijke hoeveelheid bewijsmateriaal" in bezit heeft.

In maart zijn agenten begonnen met het verhoren van belangrijke getuigen. Daarvoor bekeken de rechercheurs de antwoorden op vragenlijsten die meer dan honderd mensen, onder wie Johnson, moesten invullen.

De positie van Johnson kwam eerder dit jaar vanwege het schandaal zwaar onder druk te staan. Meerdere leden van zijn Conservatieve Partij riepen op tot zijn aftreden. Oppositieleider Keir Starmer van Labour heeft na de bekendmaking van boetes opnieuw opgeroepen tot Johnsons vertrek. Hij vindt dat ook Sunak zijn ontslag moet indienen.