De politie in Londen heeft tientallen extra boetes opgelegd in de affaire rond het negeren van coronamaatregelen in de hoogste regeringskringen. Het schandaal heeft de naam 'partygate' gekregen.

Vorige maand meldde de politie dat er twintig boetes waren uitgedeeld. Nu zijn er in totaal meer dan vijftig boetes opgelegd, meldt Sky News.

De politie maakt de identiteit van de beboete mensen niet bekend. Ook de hoogte van de boetes is niet openbaar.

Voor het deelnemen aan een bijeenkomst met meer dan vijftien mensen stond op het moment van de feestjes een boete van 800 pond (omgerekend ruim 950 euro).

Bestuurders en ambtenaren die strenge coronabeperkingen oplegden omdat dat voor de bestrijding van het coronavirus nodig was, hielden zich volgens het politieonderzoek niet stelselmatig aan de maatregelen.

Feestjes leidden tot veel woede in VK

Beelden van feestelijke bijeenkomsten in de ambtswoning aan Downing Street en kantoren van de Britse premier Boris Johnson leidden tot veel verontwaardiging in het land.

Het onderzoek naar 'partygate' gaat ondertussen door. De politie zegt momenteel twaalf bijeenkomsten in de ambtswoning van de premier in Londen te onderzoeken. Ook laat de politie weten dat ze nog een "aanzienlijke hoeveelheid bewijsmateriaal" in bezit heeft.

In maart zijn agenten begonnen met het verhoren van belangrijke getuigen. Daarvoor bekeken de rechercheurs de antwoorden op vragenlijsten die meer dan honderd mensen, onder wie Johnson, moesten invullen.