Vanwege de coronagolf in Sjanghai stuurt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken niet-essentiële medewerkers en hun familie weg van het Amerikaanse consulaat in die Chinese stad. De maatregel is ook ingegeven door de reactie van de autoriteiten op de vele besmettingen.

Zo haalden de Chinese autoriteiten kinderen die positief testten op corona weg bij hun ouders. "De standaarden voor zorg, verblijf, testen en behandeling kunnen aanzienlijk verschillen van de standaarden in de Verenigde Staten", schrijft het Amerikaanse ministerie op de eigen website.

Eerder op maandag kondigde Sjanghai een versoepeling van de lockdown aan. Voor een deel van de 26 miljoen inwoners van de grootste Chinese stad betekende de versoepeling dat ze hun huis voor het eerst sinds eind maart weer mochten verlaten.