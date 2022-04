Chili gaat water rantsoeneren, kondigde de regering maandag aan. Het land kampt al dertien jaar met extreme droogte en vanwege de afnemende watervoorraad moeten de bijna zes miljoen inwoners van de hoofdstad Santiago nu extreem zuinig zijn.

"Een stad kan niet leven zonder water", zei gouverneur Claudio Orrego. "We bevinden ons in een situatie die haar weerga niet kent in de 491-jarige geschiedenis van Santiago en waarin we ons moeten voorbereiden op een tekort aan water voor iedereen die hier woont."

Het plan omvat een waarschuwingssysteem met vier niveaus, van groen tot rood. Het begint met publieke aankondigingen en gaat dan over op beperking van de waterdruk. Daarna volgt een roulerende wateronderbreking van maximaal 24 uur voor zo'n 1,7 miljoen klanten.

Het systeem speelt in op het waterniveau in de rivieren Maipo en Mapocho, die de hoofdstad van het meeste water voorzien en waarvan het waterpeil is gedaald door de aanhoudende droogte.

De regering schat dat de waterreserves van het land in de laatste dertig jaar met 10 tot 37 procent zijn gedaald en in Noord- en Centraal-Chili tegen 2060 met nog eens 50 procent zouden kunnen dalen.

Elke dag krijgt ander gebied te maken met watertekort

Afhankelijk van het waterniveau in de rivieren zal de watervoorziening om de twaalf, zes of vier dagen worden beperkt. Elke dag zou een ander gebied met watertekorten te maken krijgen.

"Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Santiago een plan heeft om het water te rantsoeneren vanwege de ernst van de klimaatverandering", zei Orrego. "Het is belangrijk dat de burgers begrijpen dat klimaatverandering niet meer weg te denken is. Het speelt niet alleen mondiaal, maar ook lokaal."