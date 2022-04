De zittende Franse president Emmanuel Macron won zondag met 27,9 procent van de stemmen de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, maar hield de nummer twee, de rechtse kandidaat Marine Le Pen (23,2 procent), maar net achter zich. Over twee weken moeten de Fransen definitief kiezen tussen Le Pen en Macron. Kenners zijn het erover eens: door de stijgende populariteit van Le Pen zal Macron flink aan de bak moeten.

Het is een herhaling van de verkiezingen van vijf jaar geleden, toen het ook tussen Macron en Le Pen ging. Toen wist nieuwkomer Macron met zijn partij La République En Marche (De Republiek In Beweging) met twee derde van de stemmen overtuigend te winnen. Maar peilingbureaus geven Le Pen deze keer een stuk meer kans.

Volgens Niek Pas, Frankrijkdeskundige aan de Universiteit van Amsterdam, komt dat doordat het politieke klimaat in Frankrijk sinds de laatste verkiezingen is veranderd. Zo is politiek rechts de afgelopen jaren gegroeid. "Le Pen was in 2017 vrijwel alleen op de rechterflank, maar nu heb je de extreemrechtse Éric Zemmour erbij gekregen. Samen kregen zij zondag 30 procent van de stemmen. Hij heeft nu zijn kiezers opgeroepen om op haar te stemmen."

Bovendien is de onvrede over de 44-jarige Macron onder de Fransen gestegen en wist zijn partij sinds 2017 geen enkele verkiezing te winnen. Ook is er kritiek vanuit zijn partij over zijn optreden bij de laatste campagne, waarin hij nauwelijks zichtbaar was en weigerde te debatteren met zijn tegenstanders.

“Macron is te veel gaan surfen op zijn profiel als staatsman, maar zal nu aan de bak moeten.” Niek Pas, Frankrijkdeskundige aan de UvA

Dat is een groot contrast met Le Pen, die actief campagne voerde voor een betere koopkracht. Een thema dat zeker door de stijgende brandstof- en energieprijzen op één is komen te staan de afgelopen weken en populair is onder de armere Fransen. "Ook is ze weggebleven van thema's waar ze vroeger campagne op voerde, zoals veiligheid en migratie. Die onderwerpen nam Zemmour over, die als het ware als een bliksemafleider diende van Le Pen", aldus Pas. De 53-jarige politica kon zichzelf daardoor van haar "gematigde kant laten zien".

Oekraïne-oorlog heeft weinig invloed

Ook de oorlog in Oekraïne heeft weinig invloed gehad op de populariteit van Le Pen, zegt Pas. Ze is vrienden met de Russische president Vladimir Poetin, wil uit de NAVO stappen en is geen voorstander van de Europese Unie. Ook heeft ze de oorlog in Oekraïne niet afgekeurd. Le Pen is een volledige tegenpool van Macron. "Klaarblijkelijk maakt het de Fransen niet uit als zoveel kiezers zondag hebben gestemd op kandidaten die relaties hebben met Poetin", aldus Pas.

René Cuperus, verbonden aan Instituut Clingendael, zegt enorm verbaasd te zijn dat de relatie van Le Pen met Poetin weinig invloed heeft gehad op de kiezers. Hij wijst erop dat de politica zich tijdens de campagne nog noodgedwongen zag om een miljoen folders te vernietigen waarop een foto van haar met Poetin te zien was. Deze brochure is overigens nog wel op haar site te bekijken.

De Fransen vinden de binnenlandse problemen blijkbaar belangrijker dan wat er internationaal speelt, vervolgt Cuperus. "Daar heeft Macron verkeerd gegokt. Hij was te druk bezig met zijn voorzitterschap van de EU en met vergeefse telefoontjes met Poetin om de angel uit de oorlog te halen. Hierdoor kreeg hij in Frankrijk het verwijt dat hij drukker was met het buitenland dan met het binnenland."

Dat is volgens Cuperus een van de oorzaken waarom Le Pen toch zo goed gescoord heeft. "Ze heeft keihard de nationale agenda gespeeld waarin koopkracht, energieprijzen en armoede een rol spelen."

'Macron zal verkiezingen (met hakken over de sloot) winnen'

Ondanks de stijgende populariteit van Le Pen denkt zowel Cuperus als Pas dat Macron de verkiezingen van 24 april zal gaan winnen.

Pas denkt dat dit met "de hakken over de sloot zal zijn", omdat er weinig afgevallen partijen zijn die hebben opgeroepen op Macron te stemmen. Zo heeft de derde partij bij de verkiezingen van zondag, La France insoumise (Ongehoorzaam Frankrijk) van de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon, weliswaar opgeroepen niet op Le Pen te stemmen, maar gaf hij geen expliciet stemadvies voor Macron.

Pas vraagt zich dan ook af waar Macron zijn kiezers vandaan moet halen. "Zowel op links als op rechts kan hij geen cadeautjes uitdelen. Hij kan de komende twee weken ook niet ineens een links beleid gaan uitrollen."

Cuperus is optimistischer over een overwinning van Macron. Volgens hem zal het niet uitlopen op een nek-aan-nekrace. "Het grote verwijt was dat hij niet zichtbaar was, maar dat zal hij de komende twee weken gaan verbeteren. Hij zal ook grote toezeggingen gaan doen over de koopkracht, het grote thema van Le Pen. Dat Mélenchon zijn grote hoeveelheid stemmers heeft opgeroepen om niet op Le Pen te stemmen, is natuurlijk ook een heel belangrijk signaal."

“Ze is een grote onzekerheidsfactor. Niemand weet of zij überhaupt president kan zijn.” René Cuperus, Instituut Clingendael

Bovendien zullen alle pijlen de komende weken gericht zijn op Le Pen, zegt Cuperus. "Iedereen gaat waarschuwen voor het 'grote gevaar' van Le Pen: namelijk dat ze gematigd lijkt, maar nog steeds het rechts-extremistische programma van haar vader (Jean-Marie Le Pen, red.) uitvoert en een risico vormt voor Europa en de NAVO. En zij kan niet hard terugslaan, omdat ze zich juist als de gematigde kandidaat van heel Frankrijk wil voordoen."

Ook denkt Cuperus dat de Fransen vanwege de onveilige en onzekere situatie door de oorlog in Oekraïne geen risico willen nemen. "Ze is een grote onzekerheidsfactor. Niemand weet of zij überhaupt president kan zijn. En wil je een persoon die een vriendin is van Poetin wel aan de knoppen van de Franse nucleaire kernwapens laten zitten?"

Cuperus: "Ik denk dat mensen heel teleurgesteld zijn in Macron en dat ze een protestsignaal hebben willen afgeven, maar de totale gok met Le Pen is denk ik voor veel mensen een paar bruggen te ver in deze onzekere tijden."