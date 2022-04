De Duitse minister van Familiezaken Anne Spiegel treedt af omdat ze een maand op vakantie was gegaan kort nadat het land werd geteisterd door dodelijke overstromingen. De bewindsvrouw kreeg vervolgens veel kritiek.

De 41-jarige Spiegel van de Groenen was minister van Milieu in de westelijke deelstaat Rijnland-Palts tijdens de verwoestende en dodelijke overstromingen in juli 2021 in het westen van het land.

Spiegel verliet het zwaar getroffen Rijnland-Palts kort na de overstromingen voor een vakantie van een maand met haar gezin naar Frankrijk. Tijdens de vakantie is ze één keer even teruggekeerd naar het dal van de rivier de Ahr voor een officieel bezoek. Verreweg de meeste doden, 134 van de 180, vielen in dat dal in West-Duitsland.

De minister bood haar verontschuldigingen zondagavond al publiekelijk aan. Ze biechtte ook op dat ze niet zoals ze eerder had beweerd, vanuit Frankrijk met een videoverbinding kabinetszittingen had bijgewoond.

Spiegel is de eerste minister in de vier maanden oude driepartijencoalitie van bondskanselier Olaf Scholz die vertrekt.