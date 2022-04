Nog dertien mensen liggen in het ziekenhuis na het dodelijke busongeval dat zondag plaatsvond op de E19 in de buurt van Antwerpen. Vijf van hen verkeren in levensgevaar, meldt het Belgische Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Vijf mensen hebben zware verwondingen. Drie anderen, onder wie de chauffeur, raakten lichtgewond.

Bij het ongeval vielen twee doden. Het gaat om een Colombiaanse man van 29 jaar en een 17-jarig meisje met de Franse nationaliteit.

De buschauffeur, een man van 35 met de Franse nationaliteit, werd aangehouden. Hij wordt verdacht van onopzettelijke doding en slagen (verwonding, red.), meldt het Belgische OM.

Een eerste speekseltest, waarmee na een verkeersongeval wordt gekeken of iemand drugs heeft gebruikt, was positief. Daarom wordt de chauffeur ook verdacht van het gebruiken van drugs in het verkeer. Een verdere analyse moet nog bevestigen of hij daadwerkelijk onder invloed reed.

In de bus zaten in totaal dertig buitenlandse reizigers van tussen de 16 en 39 jaar: zeventien Fransen, drie Amerikanen, twee Duitsers, twee Colombianen, twee Mexicanen, twee Canadezen, één Italiaan en één Kroaat.