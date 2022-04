De 26-jarige Ali Harbi Ali is maandag schuldig verklaard van het doodsteken van de Britse politicus David Amess. Het parlementslid werd vorig jaar op 15 oktober tijdens een ontmoeting met kiezers in een kerk in Leigh-on-Sea doodgestoken. De straf voor Harbi Ali wordt woensdag bekendgemaakt

Harbi Ali hield tijdens de rechtszaak vol dat hij onschuldig was. De rechter acht het echter bewezen dat hij diegene was die Amess neerstak.

De politie zag het doden van Amess als een terroristische daad. De openbaar aanklager omschreef de verdachte als "een extremistische islamist, die geïnspireerd was door de terreurorganisatie Islamistische Staat (IS)".

Amess voerde op het moment van de steekpartij een-op-eengesprekken met zijn kiezers. Harbi Ali zou hem tijdens zo'n gesprek meer dan twintig keer hebben gestoken. Amess werd ter plekke behandeld aan zijn verwondingen, maar de inzet van de hulpdiensten mocht niet baten.

Amess zat sinds 1983 in het Britse parlement namens de Conservatieve Partij. Hij is het tweede parlementslid in vijf jaar tijd dat is gedood in het eigen kiesdistrict, na Jo Cox van Labour in 2016. Een andere Labour-parlementariër, Stephen Timms, werd in 2010 meerdere keren gestoken, maar overleefde dat.