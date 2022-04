De zittende president Emmanuel Macron en de rechtse Marine Le Pen nemen het in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen tegen elkaar op. Met bijna alle stemmen geteld komt Macron maandagochtend uit op 27,4 procent. Le Pen kan rekenen op 24 procent van de stemmen. Volgens veel peilingen kan hun tweestrijd in de tweede ronde, op 24 april, behoorlijk spannend worden.

De linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon volgt in de prognoses op de derde plaats, met tussen 19,8 en 20,8 procent van de stemmen. Eric Zemmour, de kandidaat die rechtser is dan Le Pen, zou op 6,8 tot 7 procent kunnen rekenen.

Macron deed het in de eerste ronde iets beter dan verwacht. Bijna alle verslagen kandidaten lieten weten hem in de tweede ronde te zullen steunen. Maar gerust leek Macron er in zijn toespraak zondagavond zeker nog niet op. "Vergis je niet: er is nog niets beslist", zei hij tegen zijn juichende aanhangers.

Volgens sommige peilingen kan Macron in de tweede ronde rekenen op 54 procent van de stemmen en Le Pen op 46 procent. Maar er zijn ook peilingen die het verschil een stuk kleiner inschatten: 51 tegen 49 procent. In 2017 versloeg Macron zijn rivaal Le Pen in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen nog met een zeer ruime marge. Hij kreeg toen 66,1 procent van de stemmen.

De linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon eindigde zondag als derde in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Met 97 procent van de stemmen geteld komt hij uit op bijna 21,7 procent van de stemmen. Mélenchon adviseerde zijn kiezers na zijn verlies niet letterlijk om in de tweede ronde op Macron te stemmen, maar deed dat wel indirect door op te roepen toch vooral tegen Le Pen te stemmen.

Koopkracht belangrijk thema

Rond de verkiezingen lijkt het wegvallen van koopkracht de grootste zorg van de Franse kiezers: een meerderheid van de Fransen ziet de toekomst volgens peilingen erg somber in.

Le Pen presenteert zich met de focus op "sociaal-economische problemen van het volk" als de tegenpool van de op het buitenland gerichte technocraat Macron. Wat kiezers die zondag niet op Macron of Le Pen hebben gestemd over twee weken gaan doen, blijft de grote vraag.