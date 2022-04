De snelweg E19 in de buurt van het Belgische Antwerpen in de richting van Nederland is weer vrij na een dodelijk busongeval eerder op de dag, meldt VRT NWS zondag. De chauffeur van de bus was mogelijk onder invloed van drugs en zit vast voor verhoor, aldus de Belgische justitie.

Bij het ongeval vielen twee doden. Daarnaast zijn er meerdere gewonden, van wie er vijf in levensgevaar verkeren.

De buschauffeur, een man van 35 met de Franse nationaliteit, is opgepakt voor verhoor. Een eerste speekseltest, waarmee na een verkeersongeval wordt gekeken of iemand drugs heeft gebruikt, was positief. Na zo'n positieve speekseltest volgt in België net als in Nederland een bloedtest. De uitslag daarvan geldt als wettelijk bewijs.

Voor zover bekend hebben de slachtoffers niet de Nederlandse nationaliteit, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Of er wel Nederlanders in de bus zaten, is niet duidelijk.

De lichtgewonde slachtoffers die niet naar het ziekenhuis moesten, werden opgevangen in het gemeentehuis van Schoten. De meeste zijn inmiddels opgehaald door familie of vrienden, of zijn overgebracht naar een hotel voor overnachting.