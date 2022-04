Door een ernstig busongeluk zondag op de E19 in de buurt van Antwerpen is de snelweg in België richting Nederland dicht. Bij het ongeval vielen zeker twee doden en raakten meerdere personen zwaargewond.

Het ongeluk vond aan het einde van de ochtend plaats ter hoogte van het dorp Sint-Job-in-'t-Goor. Door het ongeluk raakte de snelweg in de richting van Breda volledig versperd. Dat leidde meteen tot een aanzienlijke file.

De touringcar is gekanteld en met de zijkant op het asfalt terechtgekomen. Over de oorzaak kon de politie nog geen mededelingen doen, melden Vlaamse media. Ook over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De bus heeft een Frans kenteken.

Het verkeer tussen Antwerpen en Rotterdam kan het beste omrijden via de A12 en de A4 in de richting van Bergen op Zoom, meldt het Belgische verkeerscentrum. Voor het verkeer op de E19 achter het ongeluk is een omleiding ingesteld.

De snelweg blijft naar verwachting nog lange tijd dicht.