De Fransen gaan zondag naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. Twaalf kandidaten dingen in de eerste ronde naar het presidentschap. Twee van hen gaan dan door naar de beslissende tweede ronde op 24 april. Naar verwachting zijn dat dan net als vijf jaar geleden de huidige liberale pro-Europese president Macron en de rechtse nationalistische Marine Le Pen.

In recente peilingen scoort Macron steeds zwakker en Le Pen steeds beter. Macron was zelfverzekerd en heeft nauwelijks campagne gevoerd. Maar dat lijkt van de tweede ronde mogelijk een hachelijke verkiezingsdag te maken voor de huidige president.

Het wegvallen van koopkracht lijkt de grootste zorg van de Franse kiezers en een meerderheid van de Fransen ziet de toekomst erg somber in, volgens peilingen. Le Pen presenteert zich met de focus op sociaal-economische 'problemen van het volk' als de tegenpool van de globalistische technocraat Macron. De grote vraag is over twee weken wat de Franse kiezers gaan doen die zondag niet op Macron of Le Pen hebben gestemd.

Uiterst links en uiterst rechts zijn volgens peilingen samen goed voor een kwart van alle stemmen: de linkse Jean-Luc Mélenchon met 16,5 procent en de rechtse Eric Zemmour 8,5 procent. De centrumrechtse Republikeinen aangevoerd door Valérie Pécresse lijken 8,5 procent van de kiezers achter zich te hebben en milieuactivist Yannick Jadot kan rekenen op 5,5 procent in de eerste ronde.

De stemlokalen openen om 8.00 uur en sluiten op verschillende tijden. De meeste om 19.00 uur en in sommige steden een uur later.