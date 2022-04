De Pakistaanse premier Imran Khan is zaterdag afgezet na een vertrouwensstemming in het parlement. De oppositie, variërend van linkse partijen tot radicaalislamitische bewegingen, zal een nieuwe regering gaan vormen. Maandag wordt een opvolger van Khan gekozen, die zegt dat de Verenigde Staten zijn politieke tegenstanders steunen en daarmee achter zijn afzetting zitten. Hij heeft zijn aanhangers opgeroepen om zondag de straat op te gaan.

Met de afzetting van Kahn komt er voorlopig een einde aan de politieke crisis die Pakistan al bijna een week in zijn greep houdt. In een poging de vertrouwensstemming te omzeilen, werd het parlement afgelopen zondag nog door Khan ontbonden. Het Pakistaanse hooggerechtshof oordeelde donderdag dat die zet ongrondwettelijk was. Daarmee werd het parlement weer in zijn functie hersteld en kon de stemming doorgang vinden.

Kahn, een bekende oud-cricketspeler, was sinds 2018 aan de macht. De afgelopen maanden raakte zijn populariteit in het slop vanwege economische problemen. De afgezette premier en zijn medestanders wijzen met de beschuldigende vinger naar de Verenigde Staten. Dat land zou met de oppositie samenspannen om Kahn dwars te zitten. Bewijs daarvoor is nooit geleverd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei afgelopen vrijdag nog dat er niets van de beschuldigingen van Kahn klopt.

Een van de oppositiepartijen is de streng conservatieve Jamiat-e-Ulema-Islam (JUI). Veel Talibanleden in Afghanistan en Pakistan zelf zijn afkomstig van zogeheten JUI-scholen. De Pakistaanse Moslim Beweging van oud-premier Nawaz Sharif zit ook in de oppositie, net als de Pakistaanse Volkspartij. Die partij staat onder leiding van Shaheed Bhutto, de zoon van de in 2007 vermoorde oud-premier Benazir Bhutto. Indien de oppositiepartijen er samen niet uit komen, volgen er nieuwe verkiezingen.