Een twintigjarige Nederlander is vrijdagavond in België aangehouden met zestig flessen lachgas achter in zijn bestelbus. De politie heeft de dertig lege en dertig volle flessen met lachgas in beslag genomen. Ook de 2315 euro en 3.200 ballonnen die de man bij zich had, moest hij inleveren.

Volgens Belgische media is de Nederlander meegenomen voor verhoor.

De bestelwagen stond al gesignaleerd en kwam door automatische kentekenplaatherkenning opnieuw in beeld. Een interventieploeg hield de chauffeur aan bij de plaats Willebroek, ten zuiden van Antwerpen.

Dit lukte pas na een korte achtervolging, meldt de lokale politie. De man had een "onsamenhangend verhaal" over zijn aanwezigheid in de regio.

Roes van een paar minuten

Lachgas is vooral onder jongeren populair als partydrug. Het inhaleren van het gas zorgt voor een roes van een paar minuten en kan, zoals de naam al doet vermoeden, voor een lachbui zorgen.

In België is de verkoop van lachgas aan minderjarigen verboden. In Nederland valt de verkoop van lachgas onder de warenwet. In diverse gemeenten is het bezit van lachgas wel al verboden.

Over een landelijk verbod op het recreatief gebruik van lachgas moet het nieuwe kabinet Rutte zich buigen. Minister Ferd Grapperhaus liet de Tweede Kamer afgelopen jaar weten dat “de kosten voor de handhaving van het verbod niet binnen de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid past”.