Indonesië neemt de zoektocht naar de vermiste 13-jarige Nederlands-Britse jongen over van Maleisië. De tiener is nog niet gevonden nadat hij woensdag door de stroming was meegetrokken tijdens het duiken. Zijn 46-jarige Britse vader, een 18-jarige Française en de 35-jarige Noorse instructrice zijn wel gered.

De vier werden woensdag als vermist opgegeven toen zij na zo'n veertig minuten duiken niet terugkeerden bij hun boot. Ze waren gaan duiken vlak bij het eiland Pulau Tokong Sanggol, voor de Zuidoost-Maleisische kust.

De lokale politie denkt dat de jongen naar Indonesische wateren is gesleurd door de stroming. "Gezien de zeestroming en de plek waar de andere slachtoffers zijn gevonden, denken we dat de kans groot is dat hij niet meer in Maleisische wateren is", aldus de politiechef. Maleisië blijft wel betrokken bij de zoektocht.

In de zoektocht worden helikopters, vliegtuigen, duikers en jetski's ingezet om in een groot gebied naar de dertienjarige jongen te kunnen zoeken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder weten de moeder van de tiener consulaire hulp te bieden.

44 Helikopter redt duiker in Maleisië, Nederlander nog vermist

Weggerukt door sterke stroming

De instructrice van het groepje werd donderdag als eerste gered. De vrouw zei te zijn weggerukt door de sterke stroming. De kapitein van de boot die hen naar het eiland bracht, is aangehouden nadat hij positief was getest op drugsgebruik.

De zaterdag geredde man en jonge vrouw zijn naar een ziekenhuis gebracht en verkeren volgens de politie buiten levensgevaar. Ze waren een flink eind naar het zuiden afgedreven.

De regio waar de groep dook is een populair toeristengebied met veel resorts. Touroperators in het gebied is gevraagd alle duik- en snorkeltrips voorlopig te staken om het zoeken te vergemakkelijken.