Nigeria kampt voor de vijfde keer in korte tijd met een grote stroomstoring. Talloze grote steden hebben sinds vrijdagavond geen elektriciteit meer doordat het grote landelijke netwerk is uitgevallen.

De storing heeft onder meer de Federal Capital Territory getroffen, het gebied rond de hoofdstad Abuja.

De uitval van stroom is in Nigeria een groot probleem, meldt Premium Times, een van de grote kranten van het land. In de afgelopen negen jaar heeft het land meer dan tweehonderd keer te kampen gehad met een grootschalige storing.

De problemen volgen elkaar ook steeds sneller op. In maart zaten grote delen van het land twee keer een paar dagen zonder elektriciteit.

Volgens energieminister Abubakar Aliya worden de onderbrekingen veroorzaakt door slecht en achterstallig onderhoud aan het netwerk. Hij heeft een actieplan opgesteld om dit te verbeteren. Vier grote centrales zijn inmiddels al deels gemoderniseerd.

Vraag naar stroom is toegenomen

Een groot probleem is echter ook de toegenomen vraag naar stroom in het land. De meer dan 200 miljoen inwoners hebben steeds meer apparaten en maken daar steeds vaker gebruik van, net als de bedrijven. De grote energiecentrales genereren samen maar een kwart van de elektriciteit die nodig is om alle burgers doorlopend te voorzien van de hoeveelheid waar zij behoefte aan hebben.

Om aan de vraag te kunnen voldoen, heeft de vorige regering de stroommarkt geprivatiseerd. Deze actie heeft de problemen echter nog niet verholpen.

De gevolgen van de stroomstoringen in het land zijn groot. Niet alleen heeft het gebrek aan elektriciteit invloed op de levens van de inwoners van het land, maar ook de productiviteit van bedrijven wordt gefrustreerd als er geen stroom is.

Bovendien zoeken veel Nigerianen in dit soort gevallen hun toevlucht tot het gebruik van generatoren die benzine gebruiken. De enorme uitstoot hiervan vervuilt de lucht en vormt een risico voor de volksgezondheid.