Door een kettingbotsing op de Duitse autosnelweg A7 ten noorden van Hamburg zijn vrijdag veertig mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn er ernstig aan toe.

Volgens Duitse media veroorzaakte een plotselinge hevige hagelbui het ongeluk. Twaalf auto's reden daarbij op elkaar in.

De botsing gebeurde op de rijbanen in zuidelijke richting bij Kaltenkirchen, een plaats iets boven Hamburg. De A7 is de langste snelweg van Duitsland en gaat over meer dan 960 kilometer van de Deense naar de Oostenrijkse grens.