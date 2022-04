De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert consumenten om geen enkel Kinder-chocolaatje uit de Ferrero-fabriek in het Belgische Aarlen te eten, omdat de chocolade mogelijk salmonella kan bevatten. Eerder trok de Belgische toezichthouder FAVV de vergunning van de fabriek in. Alle Kinder-producten zijn teruggeroepen door de fabrikant, ongeacht de houdbaarheidsdatum.

Zolang de fabriek in Aarlen geen garanties kan geven over de voedselveiligheid, mag er geen chocolade meer worden gemaakt, stelt de voedselwaakhond uit België. Aan distributiebedrijven zoals supermarkten is gevraagd de chocolade uit de schappen te halen.

Eerder gold de waarschuwing alleen voor producten met een bepaalde houdbaarheidsdatum, maar de groep producten is nu dus uitgebreid. Het gaat om het snoepgoed zoals Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs en Kinder Schoko-bons.

Andere producten van Ferrero, zoals Nutella, Tic Tac en Ferrero Rocher blijven gewoon verkrijgbaar, laat een woordvoerder van het bedrijf aan NU.nl weten.

Ferrero levert verder volgens de FAVV niet de benodigde informatie voor onderzoek. Ferrero zegt dat het erkent dat er "vertragingen" zijn ontstaan bij het opvragen en delen van informatie voor het onderzoek. "Dit had gevolgen voor de snelheid en doeltreffendheid van het onderzoek", aldus Ferrero.

In december al salmonella aangetroffen in filter

In Europa zijn in enkele weken tijd tientallen salmonella-infecties gemeld. Dinsdag kwamen twee besmettingen van Nederlandse kinderen aan het licht, die gelinkt zijn aan de Europese uitbraak. Eind maart kwam de Ferrero-fabriek in Aarlen in beeld, waarna de FAVV een onderzoek begon.

Donderdag meldde de fabriek in een verklaring dat er in december al salmonella was aangetroffen in een filter van twee reservoirs met grondstoffen. De chocolade-eieren mochten de fabriek toen niet verlaten. Het is nog onbekend wat de link is met de huidige uitbraak. De chocolademaker verontschuldigt zich bij haar klanten en partners.

De salmonellabacterie kan een besmettelijke darmziekte veroorzaken. Mensen lopen die meestal op door besmette producten te eten. Niet iedereen wordt ook echt ziek van een besmetting. Mensen die wel ziek worden, hebben vaak last van buikkrampen, misselijkheid en diarree. De klachten houden doorgaans vier tot zeven dagen aan.