De man die ervan wordt verdacht dat hij donderdag in de Israëlische hoofdstad Tel Aviv twee mensen heeft doodgeschoten, is na een achtervolging door de Israëlische politie om het leven gebracht. Dat gebeurde vrijdagochtend na een schietpartij, meldt The Jerusalem Post.

In een bar in het centrum van Tel Aviv kwamen donderdagavond zeker twee personen om het leven, twaalf anderen raakten gewond. Vier mensen zouden in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. De schutter, volgens de Israëlische krant een man van Palestijnse afkomst, was urenlang op de vlucht.

Zeker duizend politieagenten, die vanuit de lucht werden geholpen door een helikopter met schijnwerper, gingen op jacht naar de aanslagpleger. Bewoners werden ertoe opgeroepen binnen te blijven.

"Een terrorist opende van dichtbij het vuur en ging er daarna te voet vandoor", aldus een woordvoerder. Dat gebeurde in een café in een drukke winkelstraat. De vermoedelijke schutter werd later in het stadsdistrict Jaffa om het leven gebracht.

Het is de laatste aanslag in een serie, die in een maand tijd dertien mensen het leven heeft gekost. Het is de ergste uitbarsting van geweld in Israël in jaren. De Palestijnse groepering Hamas prees de gewelddadige actie donderdag.