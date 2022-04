Opnieuw zijn er doden gevallen bij een schietpartij in Tel Aviv. Donderdag kwamen in een bar in het centrum van de stad zeker twee personen om het leven, drie anderen raakten ernstig gewond. Dat hebben lokale gezondheidsautoriteiten gezegd.

Het is de vierde aanslag in een serie, die in een maand tijd dertien mensen het leven heeft gekost. Het is de ergste uitbarsting van geweld in Israël in jaren.

Een groot aantal hulpverleners was snel ter plaatse. De politie ging, vanuit de lucht geholpen door een helikopter met schijnwerper, op jacht naar de schutter en riep omwonenden op binnen te blijven. "Een terrorist opende van dichtbij het vuur en ging er daarna te voet vandoor", aldus een woordvoerder.

Burgemeester Ron Huldai zei dat aanslag vermoedelijk is gepleegd door een Arabische dader met "nationalistische" motieven. Hij drong het café in een drukke winkelstraat binnen en begon meteen te schieten. De Palestijnse groepering Hamas prees de gewelddadige actie.

Israël maakte vorige week nog bekend dat de politie wordt versterkt met militairen. Daarmee hopen de autoriteiten de veiligheidssituatie in het land te verbeteren.