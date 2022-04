Ketanji Brown Jackson is de eerste zwarte vrouw die opperrechter in de VS wordt. De Senaat van het Amerikaanse parlement bevestigde haar benoeming bij het Hooggerechtshof in Washington.

De aanstelling van Brown Jackson geldt als een grote mijlpaal voor de Verenigde Staten. Ze komt vrijdag met president Joe Biden met een uitgebreide reactie op haar aanstelling.

Biden had Brown Jackson voorgedragen als opperrechter. In de Senaat kreeg ze niet alleen steun van de Democraten, maar ook van drie Republikeinen.

Ze vervangt de liberale rechter Stephen Breyer. De samenstelling van het Hooggerechtshof blijft daardoor hetzelfde: zes conservatieve rechters, tegenover drie progressieve.

Jackson werkt op dit moment in een hof van beroep, een instantie net onder het Hooggerechtshof. Eerder stond ze mensen bij die geen advocaat kunnen betalen.