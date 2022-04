In de Ferrero-fabriek in het Belgische Aarlen werd in december al een salmonellabesmetting ontdekt. De bewerkte chocoladeproducten mochten daarna de fabriek niet meer verlaten, laat de fabriek donderdag in een verklaring aan Belgische media weten. Hoe het kan dat de afgelopen week toch tientallen mensen met de bacterie besmet raakten, wordt nu onderzocht.

Op 15 december werd salmonella ontdekt in een filter van twee reservoirs met grondstoffen, meldt Ferrero in de verklaring. "De afgewerkte chocoladeproducten, zoals Kinder Surprise-eieren, werden geblokkeerd en mochten de fabriek niet verlaten."

Desondanks raakten in de afgelopen weken tientallen mensen in Europa besmet met salmonella. Die besmettingen werden al snel in verband gebracht met de chocoladeproducten die uit de Belgische fabriek kwamen. In Nederland worden tot nu toe twee besmettingen gelinkt aan de Europese uitbraak.

Producent Ferrero riep na het bekend worden van de besmettingen de desbetreffende chocolaatjes, waaronder Kinder Surprise-eieren, terug. In Nederland werden de chocolade-eieren donderdag teruggeroepen. "We werken samen met winkeliers om ervoor te zorgen dat deze producten niet langer te koop zijn en dat ze worden teruggehaald", aldus Ferrero.

Het bedrijf laat weten te onderzoeken hoe de besmette producten toch op de markt konden terechtkomen.