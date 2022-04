De Jemenitische president Abd Rabbo Mansour Hadi heeft donderdag de macht overgedragen aan een nieuwe raad. Deze raad zal een politieke oplossing zoeken voor het conflict tussen de regering en de opstandige Houthi-rebellen in het land. De machtsoverdracht komt op een moment dat beide partijen een einde proberen te maken aan de oorlog.

President Hadi, die sinds 2012 aan de macht was, maakte de machtsoverdracht via een televisietoespraak bekend. Volgens hem is de beslissing "onherroepelijk". Hadi heeft ook zijn vicepresident uit zijn functie ontheven.

De macht komt nu in handen van een speciale raad die wordt geleid door een voormalig minister van Binnenlandse Zaken. De raad zal nu voor alle militaire en politieke kwesties beslissingen nemen.

Recent deden de regering en de Houthi-rebellen al pogingen om een einde te maken aan de oorlog, die inmiddels meer dan zeven jaar duurt. Begin deze maand kwamen beide partijen tot een staakt-het-vuren, iets wat al sinds 2016 niet meer was gelukt.

Pogingen om tot een politieke oplossing van het conflict te komen, worden nu hervat door de nieuwe raad.

Regering en rebellen al sinds 2014 in conflict

De burgeroorlog in Jemen begon in 2014 toen de Houthi-rebellen, die door Iran gesteund worden, de regering uit het land verdreven. Hadi vluchtte naar Saoedi-Arabië, een land dat de Jemenitische regering steunt.

Het conflict escaleerde al snel verder, zeker toen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zich met de strijd gingen bemoeien. Deze landen hadden voor ogen om de gevluchte regering te herinstalleren. Zo ontstond een zogeheten proxyoorlog, waarbij de Saoedi's en Iraniërs niet direct in oorlog met elkaar waren, maar door de oorlog in Jemen wel indirect in conflict waren.

Door de burgeroorlog verkeert Jemen in 's werelds grootste humanitaire crisis en is 80 procent van de 30 miljoen inwoners afhankelijk van humanitaire hulp.