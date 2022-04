De tot levenslang veroordeelde Ashton L. komt na 37 jaar gevangenisstraf vrij, is woensdag besloten door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op Curaçao. De nu 59-jarige man was in 1985 veroordeeld voor ontvoering, verkrachting en moord van een vijfjarig meisje op Sint-Maarten.

In 1983 gooide Ashton L., toen 21 jaar, het lichaam van het meisje in zee nadat hij haar om het leven had gebracht. Het was precies een dag voor de zesde verjaardag van het kind.

Psychologen achten het risico klein dat L. opnieuw een misdaad zal plegen. Hij wordt later dit jaar uitgezet naar het Caribische eiland Anguilla, waar hij oorspronkelijk vandaan komt.

Meer dan vierduizend mensen hebben de petitie ondertekend waarmee de nabestaanden van het slachtoffer protesteerden tegen de mogelijke vrijlating van Ashton L.

Levenslang veroordeelden kunnen door wetswijziging na 25 jaar vrijkomen

Na een wijziging van het Wetboek van Strafrecht in 2015 kunnen levenslang veroordeelden na 25 jaar cel vrijkomen. Inmiddels zijn enkele levenslang veroordeelden in het Caribisch deel van het Koninkrijk op vrije voeten. De toetsingsprocedure duurt vaak enkele jaren.