Een veertienjarige jongen uit Nederland is woensdag samen met drie anderen vermist geraakt tijdens een duikcursus in het oosten van Maleisië. De kustwacht was 's middags (lokale tijd) een zoektocht begonnen, maar die moest volgens Maleisische media vroegtijdig worden gestaakt vanwege de slechte weersomstandigheden.

De jongen raakte woensdag vermist samen met een 46-jarige Brit, een 18-jarige Franse vrouw en een 35-jarige vrouw uit Noorwegen. De Noorse vrouw zou de duikinstructeur zijn geweest.

De groep was aan het duiken in de buurt van het eiland Pulau Tokong Sanggol, ongeveer 15 kilometer uit de kust. Ze waren rond het middaguur begonnen aan hun duiktraining. De schipper van de duikboot sloeg alarm toen de groep 2,5 uur later nog niet kwam opdagen op de afgesproken plaats.

Hierop werd een zoekoperatie ingesteld door de kustwacht, de politie en het Maleisische ministerie van Visserij. Omstreeks 19.30 uur lokale tijd (13.30 uur Nederlandse tijd) werd de zoektocht gestaakt vanwege de slechte weersomstandigheden. Volgens Maleisische media gaat de zoekoperatie donderdag om 7.00 uur verder.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kon woensdag vooralsnog niet bevestigen dat er een Nederlander wordt vermist, maar gaat het uitzoeken, zegt een woordvoerder.

De regio is een populair vakantiegebied met veel resorts waar vaak Europeanen komen.