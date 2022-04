Tijdens een grootschalige actie tegen neonazistische groeperingen is de Duitse politie woensdagochtend tientallen adressen binnengevallen. Dit schrijven Duitse media, waaronder Der Spiegel. Daarbij werden de huizen van zo'n vijftig rechts-extremisten in elf verschillende deelstaten bezocht.

Het is volgens Der Spiegel de grootste recente actie tegen extreemrechts in Duitsland.

De invallen zijn onderdeel van meerdere onderzoeken die in het land lopen. In de onderzoeken zouden onder andere de bekende groeperingen Atomwaffen Division (AWD) en Combat 18 zijn meegenomen. Volgens Tagesschau zijn tien verdachten lid van de AWD en ten minste twintig van Combat 18.

Er zijn tot nu toe vier verdachten aangehouden. De vier zijn betrokken bij vechtsportclub Knockout 51, in de Thüringse stad Eisenach. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling van vooral linkse activisten. Ze zouden ook hebben geprobeerd geweld uit te lokken tijdens de vele betogingen tegen de coronamaatregelen.

De andere rechts-extremisten worden onder meer beschuldigd van het oprichten van een terroristische organisatie en lidmaatschap van een terroristische of criminele organisatie. Hoewel het oprichten van een neonazistische groepering verboden is in Duitsland, zouden enkele van de verdachten zich hier wel schuldig aan hebben gemaakt.