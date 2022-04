De politie heeft dinsdag een tweede verdachte gearresteerd in verband met de schietpartij in de Californische hoofdstad Sacramento. Daarbij kwamen zondag zes mensen om het leven, twaalf anderen waren gewond. De 27-jarige man werd opgepakt voor illegaal bezit van vuurwapens, waaronder een machinegeweer.

De politie arresteerde de verdachte, Smiley Martin, in een ziekenhuis. Hij raakte zwaargewond tijdens de schietpartij, maar de artsen vonden zijn verwondingen niet ernstig genoeg om de arrestatie te stoppen.

Martin is de broer van Dandre Martin (26), die zondag werd gearresteerd als een medeverdachte in de zaak, aldus de politie. Dandre Martin werd aangehouden op verdenking van mishandeling en illegaal vuurwapenbezit.

Het vuurgevecht, dat afgelopen weekend plaatsvond, begon tegen sluitingstijd van de bars vlakbij basketbalclub Sacramento Kings, niet ver van het Capitool. Over de toedracht is nog niets gezegd. Volgens lokale media ging er een ruzie in een café aan vooraf. De dodelijke slachtoffers zijn tussen de 21 en 57 jaar oud.

De politie heeft ten minste één vuurwapen in beslag genomen. Op de plaats delict zijn meer dan honderd patroonhulzen gevonden.