Malinese troepen en vermoedelijk Russische strijdkrachten hebben in vijf dagen zo'n driehonderd burgers geëxecuteerd, meldt Human Rights Watch (HRW) dinsdag. Het leger van het West-Afrikaanse land spreekt dat tegen.

De executies zijn volgens HRW gepleegd tussen 27 en 31 maart tijdens een militaire operatie in Moura, een stadje met ongeveer tienduizend inwoners. Moura ligt in de regio Mopti, waar het islamitisch extremistisme is verhevigd en zich heeft verspreid naar de buurlanden in de Sahelregio.

"Het incident is de ergste afzonderlijke gruweldaad die is gemeld in het tien jaar durende gewapende conflict in Mali", stelt HRW op basis van 27 bronnen. Negentien personen, onder wie ooggetuigen, handelaren, gemeenschapsleiders en diplomaten deden hun verhaal tegenover de mensenrechtenorganisatie.

Malinese en Russisch sprekende militairen arriveerden per helikopter

Zij vertelden dat Malinese en Russisch sprekende soldaten per helikopter arriveerden en twee vuurgevechten voerden met islamitische strijders. Daarbij werden rebellen, soldaten en een paar burgers gedood. De troepen trokken daarna door de stad en executeerden verschillende mannen.

Daarna brachten de militairen honderden ongewapende mensen naar de oever van een rivier. Daar werden zij vijf dagen lang vastgehouden in de zon. 's Nachts werden er willekeurig mensen uitgekozen om te worden doodgeschoten. De lichamen van de slachtoffers werden in drie massagraven opgestapeld, aldus HRW.

Het leger spreekt van een professionele operatie

Het leger van het West-Afrikaanse land ontkende dinsdag de beschuldigingen. Het zei dat het een professionele, goed uitgevoerde operatie had uitgevoerd om islamistische militanten in Moura aan te pakken.

Het leger had eerder verklaard dat het meer dan tweehonderd personen had gedood. Dat zou zijn gebeurd nadat het leger had gehoord dat de militanten zouden samenkomen.

"De totale controle over de plaats maakte het mogelijk om terroristen die vermomd en verborgen waren onder de burgerbevolking, te zoeken, te identificeren en uit te sorteren", zei het leger in een verklaring.

De troepen achtervolgden vluchtende personen per helikopter

Na een vuurgevecht achtervolgde het leger in een helikopter vluchtende militanten om hen te "neutraliseren". Verdachten in de stad werden vervolgens gearresteerd en overgevlogen om terecht te staan, aldus de verklaring.

De Verenigde Staten, de Europese Unie, Frankrijk en Duitsland veroordelen de executies en roepen de Malinese regering op om een onafhankelijk onderzoek toe te staan.