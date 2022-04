Het Verenigd Koninkrijk heeft zijn allereerste internationale lhbtiq+-conferentie geannuleerd na een boycot door meer dan honderd organisaties, meldt de BBC. Het congres 'Safe To Be Me', in juni in Londen, was bedoeld om lhbtiq+--rechten in het VK en wereldwijd te promoten.

Het evenement gaat niet door omdat de organisaties zich hebben teruggetrokken uit protest tegen het standpunt van de Britse regering over conversietherapie.

De Britse regering verbood vorige week therapie die bedoeld is om mensen te 'genezen' van hun seksuele oriëntatie, maar maakte een uitzondering voor de 'behandeling' van transgender personen.

Daarop lieten tientallen organisaties weten dat ze het evenement alleen zouden steunen als het verbod ook gold voor de conversietherapie voor transgender personen. Toen Johnson het verbod niet uitbreidde, trokken de organisaties zich terug.