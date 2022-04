De Peruaanse president Pedro Castillo heeft dinsdag een avondklok in miljoenenstad Lima ingevoerd en dreigt de maatregel uit te breiden naar het hele land als de demonstraties in zijn land aanhouden. In Peru wordt al twee weken flink gedemonstreerd uit onvrede met de gestegen brandstof- en kunstmestprijzen. Er zouden bij de protesten inmiddels vier doden zijn gevallen.

Mensen in Lima, waar ruim een derde van de 33 miljoen inwoners van het land wonen, moeten tussen 2.00 uur 's nachts en 23.59 uur 's avonds binnenblijven. De avondklok werd slechts enkele minuten voordat die inging door Castillo aangekondigd. Hierdoor is de doorgaans chaotische stad dinsdag vrijwel volledig uitgestorven. Peruaanse troepen patrouilleerden om de naleving van de avondklok te controleren. Alleen voor essentiële zaken mag iemand naar buiten.

Volgens Castillo is de avondklok noodzakelijk om de "fundamentele rechten van alle mensen te beschermen" en is die een reactie op het "geweld van bepaalde groepen" op wegen in en buiten de hoofdstad.

In de afgelopen weken werden verschillende Peruaanse wegen geblokkeerd door boze vrachtwagenchauffeurs. Ze zijn kwaad over de gestegen prijzen. De betogers staken onder meer banden in brand en vernielden tolhuisjes in de buurt van Ica, een stad ten zuiden van Lima. Er zouden meerdere personen zijn opgepakt.

Castillo erkende vorige week dat zijn land in een economische crisis zit. Hij gaf de pandemie en de Russische oorlog in Oekraïne de schuld. Het land heeft volgens BBC News te maken met de grootste inflatie in 26 jaar. De Peruaanse regering zegt subsidies in te voeren om de gevolgen van stijgende brandstofprijzen te beperken.

De crisis komt op een lastig moment voor de impopulaire Castillo, die in juli vorig jaar president van het Zuid-Amerikaanse land werd. Hij kreeg vooral steun van inwoners van de landelijke gebieden van Peru. Het is echter voornamelijk die groep die nu protesteert. Het populariteitscijfer van Castillo is inmiddels gezakt tot zo'n 25 procent en hij heeft in nog geen jaar tijd twee afzettingsprocedures overleefd.