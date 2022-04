De politie van Sacramento heeft een 26-jarige man gearresteerd die wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij op zondag in de Californische hoofdstad, meldt zij maandag.

Zondagmorgen vroeg kwamen zes personen om het leven, terwijl twaalf anderen verwondingen opliepen. De dodelijke slachtoffers zijn tussen de 21 en 57 jaar oud.

Het vuurgevecht begon tegen sluitingstijd van de bars in de straten rond het sportcentrum van basketbalclub Sacramento Kings. Over de toedracht is nog niets bekend, maar volgens lokale media ging er een ruzie in een café vooraf aan het incident.

De politie heeft ten minste één vuurwapen in beslag genomen. Op de plaats van de schietpartij zijn meer dan honderd patroonhulzen gevonden.