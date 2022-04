Een Rwandese rechtbank heeft oud-hotelmanager Paul Rusesabagina opnieuw veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf wegens terrorisme. De activist, die mede dankzij de film Hotel Rwanda wereldwijd bekendheid kreeg, kreeg die straf vorig jaar ook al opgelegd omdat hij een rebellengroep zou steunen die dodelijke aanvallen zou hebben uitgevoerd.

De aanklager ging in hoger beroep tegen het eerdere vonnis omdat hij vond dat Rusesabagina levenslang zou moeten krijgen, maar daar wil de rechtbank niets van weten.

"Aangezien hij voor het eerst de wet overtreedt, is de rechtbank van oordeel dat zijn straf niet moet worden verhoogd, omdat de 25 jaar die hem is opgelegd in overeenstemming is met het gewicht van zijn misdaden." De rechtbank laat daarom weten de straf in stand te houden.

Aanhangers van Rusesabagina beweerden vorig jaar al dat er sprake zou zijn van een oneerlijke rechtsgang. Ook België - de oud-hotelmanager beschikt over een Belgisch paspoort - tekende toen bezwaar aan tegen de gang van zaken. Rusesabagina zou worden gestraft voor zijn kritiek op de regering van Rwanda en zou onder valse voorwendselen het vliegtuig dat hem naar zijn vaderland bracht, in zijn gelokt.

Ex-manager verwierf heldenstatus door handelen tijdens genocide

Rusesabagina heeft internationaal een heldenstatus door zijn optreden tijdens de Rwandese genocide van 1994. Toen begonnen Hutu-milities een systematische moordpartij onder leden van de Tutsi-minderheid en onder gematigde Hutu's. Er vielen in honderd dagen naar schatting 800.000 doden. Rusesabagina slaagde er echter in om honderden mensen te beschermen in het Hôtel des Mille Collines in de hoofdstad Kigali.

De hotelmanager vertrok later naar het buitenland en ontpopte zich tot een prominent criticaster van de Rwandese president Paul Kagame, die hij als een dictator ziet. Rusesabagina stond mede aan de basis van oppositiegroep Rwandese Beweging voor Democratische Verandering (MRCD). De autoriteiten zeggen dat een aan die organisatie gelieerde groep in 2018 en 2019 aanslagen heeft gepleegd en houden ook Rusesabagina daarvoor verantwoordelijk.